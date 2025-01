একটি সাধারণ বাক্যকে আরও অর্থপূর্ণ এবং বিস্তারিত বানাতে, আপনি তার সঙ্গে অতিরিক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা যোগ করতে পারেন। এটি বাক্যের মান উন্নত করে এবং শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদাহরণ: ছোট বাক্য: She is a student. বড় বাক্য: She is a dedicated student who works hard every day to achieve her academic goals and dreams. এখানে ‘who works hard every day to achieve her academic goals and dreams’ এই অংশ বাক্যটিকে বিস্তারিত ও গভীর করেছে।

একটি বাক্যে নতুন অবজেক্ট বা অ্যাডজেকটিভ যোগ করলে তা আরও তথ্যপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অ্যাডজেকটিভ দিয়ে বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব। উদাহরণ: ছোট বাক্য: The book is interesting. বড় বাক্য: The book, filled with thrilling twists and captivating characters, is incredibly interesting. এখানে অ্যাডজেকটিভ এবং বিশেষণমূলক বাক্যাংশ দিয়ে বইটির সম্পর্কে আরও তথ্য যোগ করা হয়েছে।

সাব-অর্ডিনেট ও রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার

বাক্যকে দীর্ঘ ও বিস্তারিত করতে সাব-অর্ডিনেট বা রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করা যায়। এটি বাক্যের দুটি অংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তথ্যের গভীরতা বাড়ায়। উদাহরণ: ছোট বাক্য: He studied hard. বড় বাক্য: He studied hard because he wanted to pass the exam with flying colors, which was very important for his future. এখানে ‘because he wanted to pass the exam’ এবং’ which was very important for his future’ এই ক্লজ দুটি বাক্যকে বিশদ করেছে।

অ্যাডভার্ব বা ফ্রেজ যোগ করা

বাক্যের কোনো ক্রিয়ার গতি বা অবস্থা বোঝানোর জন্য অ্যাডভার্ব বা ফ্রেজ যোগ করা যায়, যা বাক্যকে আরও বিস্তারিত ও প্রসারিত করে। উদাহরণ: ছোট বাক্য: She runs fast. বড় বাক্য: She runs incredibly fast, almost as if she is racing against time itself. এখানে ‘incredibly fast’ এবং ‘almost as if she is racing against time itself’ এই অংশ দুটি বাক্যটি আরও জীবন্ত এবং বিস্তারিত করেছে।

প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ব্যবহার

প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ যোগ করে বাক্যটিকে আরও গভীর ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা যায়। এটি বিষয়বস্তুর অবস্থান বা অন্যান্য সম্পর্ক বোঝাতে সাহায্য করে। উদাহরণ: ছোট বাক্য: I went to the store. বড় বাক্য: I went to the store near the park, hoping to find the special items I needed for the evening party. এখানে ‘near the park’ এবং ‘hoping to find the special items I needed for the evening party’ এই তথ্যগুলো বাক্যটিকে বিস্তৃত করেছে।

প্যারালাল কনস্ট্রাকশন ব্যবহার

একই ধরনের গ্রামাটিক্যাল কাঠামো ব্যবহার করে বাক্যকে বড় করা যায়। এটি বাক্যকে আরও সমান ও সুবিন্যস্ত করে তোলে। উদাহরণ: ছোট বাক্য: She sings well. বড় বাক্য: She sings well, dances gracefully, and acts with passion. এখানে একাধিক ক্রিয়া ব্যবহার করে বাক্যটি আরও সমৃদ্ধ ও সুন্দর হয়েছে।

ইংরেজি বাক্য বড় করার এসব কৌশল আমাদের ভাষাকে আরও বিস্তারিত, তথ্যপূর্ণ ও সৃজনশীল করে তোলে। শুধু বাক্য বড় করার জন্য নয়, এই কৌশলগুলো আপনার লেখনীর গুণগত মান এবং বাক্যগঠনে নতুন মাত্রা যোগ করতে সহায়ক হবে। এ কৌশলগুলো প্রয়োগ করে আপনার ভাষা দক্ষতা আরও উন্নত করতে পারেন।